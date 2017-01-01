Başbakan Yardımcısı Kaynak:

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Artık bizlere, 'görevimizi yaptık' diyerek kenara çekilmek yok. Asıl bundan sonra 2,5 yıl, kendi elimizle yaptığımız anayasanın hayata geçmesi için durmak yok." dedi.

Kaynak, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir ile Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesi'nde Göksu Çayı üzerine yapılacak baraj ve vatandaşların ilçe olmak gibi taleplerinin değerlendirileceği mahalle toplantısına katıldı.

Göksu Çayı üzerine yapılacak barajın önemine değinen Kaynak, eskiden, "su akar Türk bakar" denildiğini ifade etti.

Artık suyun akacağını, Türk'ün yapacağını dile getiren Kaynak, bundan Helete'nin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Türkiye'nin istifade edeceğini söyledi.

Kaynak, projeyle Helete'de 5 bin dönüm arazinin kaliteli sulama imkanına kavuşacağını aktardı.

Helete'nin kendine has dokusuyla Türkiye'deki birçok ilçeden iyi olduğunu belirten Kaynak, ilçe olmayı hak ettiğini dile getirdi. Kaynak,"Türkiye'de, Helete'den çok küçük, imkanları çok kıt çok yerler var. Anayasamız, ilçe ve il olmanın kanunla olabileceğini söylüyor. 16 Nisan referandumundan sonra Kahramanmaraş için ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır. Hep beraber Cumhurbaşkanımıza gider, bu meseleyi anlatırız. Bu mesele hepimizin meselesi." diye konuştu.

16 Nisan'da milletin çok büyük bir iş yaptığını vurgulayan Kaynak, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla bundan sonra sözün de kararın da yetkinin de milletin olacağına dikkati çekti.

Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün kalmayacağının altını çizen Veysi Kaynak, şöyle devam etti:

"Buradan, 'milletin verdiği oyla, o oydan başka hesaplarla, ayak oyunlarıyla Ankara'da başka hükümetler kurulamayacak' dedik. Millet için hazırladığımız bu anayasayı, 16 Nisan'da milletimizin huzuruna getirdik. Kandil, bu referandum sürecini, 'gerekirse kan dökerek, etrafı ateş çemberine alarak engelleyeceksiniz' talimatını verdi. Din adına cinayet işleyen DEAŞ terör örgütü de fetva yayınladı. Bütün bunlara rağmen milletimiz, basiretiyle ve ferasetiyle bu anayasa değişikliğini ortaya koydu. Ama artık bizlere, 'görevimizi yaptık' diyerek kenara çekilmek yok. Asıl bundan sonra 2,5 yıl, kendi elimizle yaptığımız anayasanın hayata geçmesi için durmak yok."

Kaynak, ileriki süreçte bir yandan yerel seçimleri yapacaklarını, bir yandan da 3 Kasım 2019'da hem Cumhurbaşkanı'nı, hem de hükümeti seçeceklerini anımsatttı. 2,5 yıl herkesin arkasında durduğu, destek olup oy verdiği anayasa paketinin hayata geçmesi için gayret edilmesi gerektiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu bayrağımızın kıyamete kadar bizim gök kubbemizde nazlı nazlı dalgalanmasıdır, önemli olan milletimizin birliği ve beraberliğidir, önemli olan devletimizin bekasıdır, önemli olan gençlerimizin geleceğidir. Bunlar için durmadan, yorulmadan 3 Kasım 2019'a kadar hepimizin gayret göstermesi lazım."

Kaynak daha sonra, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir ile merkez Onikişubat ilçesinde Dulkadiroğlu Belediye Meclisi Üyesi Furkan Demir'in mobilya mağazası ve Necip Fazıl Şehir Hastanesinin yanındaki Çınar Konağı Bakım Merkezinin açılışlarına katıldı.







