Halk oyunları "Gençler Türkiye Şampiyonası"

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, 24 ilden 31 halk oyunu ekibinin katıldığı "Gençler Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen ve Kocaeli Valiliği, İzmit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen şampiyonada halk oyunları ekipleri, hünerlerini sergiledi.

Şampiyonanın "Geleneksel sahne düzenlemeli" kategorisinde birinciliği Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinciliği Kırklareli Anadolu Lisesi, üçüncülüğü İstanbul Bingül Erdem Anadolu Lisesi takımları elde etti.

"Sahne düzenlemesiz" kategorisinde ise birinciliği Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Balıkesir Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi takımları elde etti.