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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:21

Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Kerem Baki

Yeşilgiresun Belediyespor: Ömer Utku Al 8, Samet Gülek, Enes Berkay Taşkıran 2, Emircan Koşut 3, İnanç Koç, Metin Türen 5, Doğuş Özdemiroğlu 17, Tansu Aksoy, Gill 20, Efe Beşok, Ledo 28, Ivanov 15

Best Balıkesir: James 18, Nichols 7, Dorsey 16, Ümit Sonkol 2, Andrews 31, Ahmet Ali Erdoğan, Pastal 2, Ofoegbu 8, Melih Yıldız 1, Kelley 4

1. Periyot: 21-19

Devre: 44-37

3. Periyot: 72-57

5 Faulle Çıkanlar: 31.44 Dorsey, 33.01 Ofoegbu, 33.07 Nichols, 39.38 Melih Yıldız (Best Balıkesir), 38.59 Gill (Yeşilgiresun Belediyespor)


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor, sahasında Best Balıkesir'i 98-89 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğinde Best Balıkesir, 4. dakikayı Andrews'in basketiyle 8-4 önde geçti. Yeşilgiresun Belediyespor, 9. dakika içerisinde Ledo'nun basketiyle (18-16) öne geçti ve periyodu 21-19 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte etkili bir oyun sergileyen Yeşilgiresun Belediyespor, 15. dakikada Ivanov'un sayısıyla farkı 14 sayıya (35-21) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, devreye 44-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte 28. dakikada farkı 20 sayıya kadar (70-50) çıkaran Yeşilgiresun Belediyespor, bu periyodu da 72-57 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdüren Yeşilgiresun Belediyespor, maçtan 98-89 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Best Balıkesir'de 31 sayı üreten Andrews oldu.






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