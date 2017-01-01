Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 42 Castillo), Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi (Dk. 56 Vedat Murigi), Scekic, Serdar Gürler, Khalili (Dk. 78 Issah), Aydın Karabulut, Rantie (Dk. 46 Murat Duruer)

Kırmızı kart: Dk. 85 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 72 Hopf, Dk. 90+1 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada N'Doye'un pasında topla buluşan Rodallega kaleci Hopf ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Hopf, tehlikeyi kornere göndererek önledi.

52. dakikada Castillo'nun pasında Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Hopf topu çeldi. Dönen topu bu kez Rodallega kaleye göndermek istedi ancak savunmaya çarpan top yandan kornere çıktı.

61. dakikada Rodallega'nın pasında, sol çaprazda Mas'ın şutunda, kaleci Hopf yatarak topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Aydın Karabulut'un ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak topu kornere çeldi.

75. dakikada Castillo'nun pasında yakın mesafede Olcay Şahan'ın yerden şutunda kaleci Hopf, bir kez daha topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

85. dakikada Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

88. dakikada Pereira'nın sağdan kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu Rodallega yerden kaleye doğru gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.







