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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:27
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 1. ayak yarışının sıralama turları yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) faaliyet programı çerçevesinde Bodrum Motosiklet Kulübü tarafından Mumcular Mahallesi Çamararası mevkisinde düzenlenen şampiyonaya, 139 sporcu katılıyor.

Sıralama turunda 5.34.47'lik derecesiyle Sinan Memnun birinci oldu.

Tamamen doğal engellerden oluşan 39 kilometrelik parkurda yarın sporcular 9 kategoride mücadele edecek.

Bodrum Motosiklet Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Baykoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal engellerden oluşan güzel bir parkur hazırladıklarını, yarışan sporcuların da parkuru çok beğendiğini kaydetti.

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