İzmit Körfezi'nde LPG tankerindeki yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangında yaralanan 9 kişinin tedavisi sürüyor.
Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin yaralandığını, SEKA Devlet Hastanesine sevk edilen 4 yaralının durumunun iyi olduğunu söyledi.
Yangının ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine de 5 yaralının götürüldüğünü aktaran Ergüney, "Yaralılardan 2'si şu anda Yanık Tedavi Merkezi'nde yatırılıyor, 2 hastanın durumu acilde takip ediliyor, bir hastamız da İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık ve Yara Tedavi Merkezi'ne sevk edildi." şeklinde konuştu.