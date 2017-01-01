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Maçın ardından

29 Nisan 2017 Cumartesi, 22:51

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, rakipleri karşısında alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un baskılı ve iyi bir futbol oynadığını belirterek, "Trabzonspor, özellikle yeni stadıyla eski günlerine dönme yolunda büyük adım atmış. Mükemmel bir stat ve takım daha iyiye gidiyor. Maçın başında Luccas'ın pozisyonu gol olsa daha çok öne çıkan, gol arayan bir takım olabilirdik. Güzel, zevkli bir mücadele oldu. Önceden Avni Aker'e gelirken, futbolculuğumuz zamanındaki atmosferi gördük. Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Buradan alınan 1 puan değerli." diye konuştu.

Takımda golcü oyuncu sorunu yaşadıklarını anlatan Özat, "Biz takım savunmasıyla bir yere gelen takımız. Önde bir golcü oyuncumuz olsa bugün aldığımız puanın çok daha üstünde olabilirdik. Serdar ve Aydın, iki kanat oyuncumuzla kaleye gidiyoruz. Burada 3 puan almak isterdik. Sonuçta hiçbir stat çıkılmaz değil." ifadelerini kullandı.

Özat, Trabzonspor’un yeni stadının çok güzel olduğunu da belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

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