GÜNCELLEME - Mehmetçik'in dikkati faciayı önledi

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TUNCELİ (AA) - Tunceli-Elazığ karayolundaki bir köprünün ayağına tuzaklanan uzaktan kumandalı bomba, durumu fark eden askeri bomba imha ekibince bulunduğu yerden alınıp boş arazide imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama tarama faaliyeti yürüttü.

Ekipler, karayolunun 38. kilometresi Til köprüsü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyeti esnasında köprünün taşıyıcı ayağı üzerine teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddeyi fark etti.

Bu tespit üzerine karayolunu tedbir amaçlı ulaşıma kapatan güvenlik güçleri, olay yerine askeri bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri çağırdı.

Ekiplerin incelemesi sonucu bombanın 3 mutfak tüpü ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, uzaktan kumandalı ve kablo düzenekli olduğunu saptandı.

Bomba imha ekibinin titiz çalışmasıyla köprü ayağından alınan el yapımı patlayıcı madde, olay yerine 200 metre uzaklıktaki boş araziye götürülüp kontrollü imha etti.

Olay sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolu ise patlayıcının imhasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, Tunceli-Elazığ karayolunda bomba ve mayın arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

- Valilik açıklama yaptı

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gün içerisinde Tunceli-Elazığ karayolunda yol emniyetini sağlamak üzere mayın/EYP arama faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

İcra edilen mayın/EYP arama faaliyeti esnasında Tunceli-Elazığ karayolunda bulunan Sörek Köprüsü'nün altında şüpheli kablo tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli incelemenin yapılması için bahse konu yol çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Bölgeye olay yeri inceleme timi, mayın arama köpeği ve uzman ekipler gönderilmiş, yapılan incelemelerde köprünün alt tarafında yolun orta kısmına gelecek şekilde yerleştirilmiş 3 adet büyük mutfak tüpü içerisinde yaklaşık 150 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş ve uzaktan elektrikli fünye ve radyo/frekans komutalı patlatmaya hazır EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği yapılan inceleme ve numune alma işlemini müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile patlayıcı madde imha timi tarafından güvenli bölgede imha edilmiştir. Yapılan imha işleminden sonra yol araç trafiğine açılmıştır."