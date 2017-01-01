30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası

30 Nisan 2017 Pazar, 00:00

KONYA (AA) - Türkiye Halter Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Konya'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Konya 100. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında, yarışmaya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 170'i kadın, 378'i erkek olmak üzere toplam 548 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın yarın yapılacak yarışmalarla son bulacağını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

"Sporcular için devletimiz tüm imkanları veriyor. Hiçbir ülkede Türkiye'de olan imkanlar yok. Bizim de daha çok çalışmamız gerekiyor. Halteri 32 ilden 58 ile çıkardık ve hedefimiz 81 il. Sporcu sayısını da ikiye katladık. Madalya sayısını da ikiye katladık."

İlk gün sonunda 58, 62, 69 kiloda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


İLGİLİ HABERLER
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kulu'da 'İyi Tarım Uygulaması' toplantısı yapıldı
YEREL

KULU'DA 'İYİ TARIM UYGULAMASI' TOPLANTISI YAPILDI
&quot;Emeğinizi Ödüllendirin&quot; yarışma sonuçları belli oldu
YEREL

"EMEĞİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN" YARIŞMA SONUÇLARI BELLİ OLDU
Beyşehir'de eğitim yatırımları devam ediyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
UNİKOP Patent 2017'de 123 buluş sergilendi
YEREL

UNİKOP PATENT 2017'DE 123 BULUŞ SERGİLENDİ
NEÜ &quot;Beş Şehir&quot; yolcularını ağırladı
YEREL

NEÜ "BEŞ ŞEHİR" YOLCULARINI AĞIRLADI
Konya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

KONYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Konya'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
İki ABD'li uzmandan ülkelerine eleştiri
GÜNDEM

İKİ ABD'Lİ UZMANDAN ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

 1
  • 2 Dev maçta zafer Joshua'nın!
  • 3 İşte Osmanlı'nın çökmesine neden olan anlaşma!
  • 4 Hikmetyar terör listesinden çıkarıldı