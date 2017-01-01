Apollon Tapınağı turistlerin ilgisini çekiyor

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ANTALYA (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Side Antik Kenti'ndeki Apollon Tapınağı'na uğramadan geçmiyor.

Antik Side'nin sütunlu caddesinin sonundaki meydanda bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Apollon Tapınağı, gökyüzüne doğru uzanan mermer sütunlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerine çok sayıda mimari kalıntıyı rahatlıkla izleme imkanı sunuyor.

Gün batımının en güzel izlendiği sayılı yerlerden olarak da gösterilen bölge, yerli ve yabancı fotoğraf tutkunlarının da sıklıkla ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Bölgeyi gezerken tarihi kalıntılar arasında geçmişe yolculuk yapan ziyaretçiler, bir taraftan da "Güneşin oğlu Apollon"u seyrine doyum olmayan manzarasıyla görüntülüyor.



Evlenecek çiftlerin de uğrak yeri haline gelen tapınak bölgesi, tarihi kalıntıları ve eşsiz deniz manzarasıyla doğal stüdyo olarak da hizmet veriyor.

Yunan mitolojisinde Apollon, Zeus ile Leto'nun oğlu, Artemis'in kardeşi, güneş ve güzel sanatlar tanrısı olarak biliniyor.