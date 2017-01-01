Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır ve Tunceli'de 9, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, Erzurum ve Kars'ta 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 26, Erzincan ve Iğdır'da 24, Ağrı'da 18, Erzurum'da 17, Ardahan ve Kars'ta 16 derece olması bekleniyor.



