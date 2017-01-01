Şanlıurfaspor yara aldı

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, deplasmanda Altınordu'ya 2-0 yenilerek kümede kalma yolunda yara aldıklarını söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-yeşilli ekibin İzmir deplasmanında kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediğini ifade etti.

Bu sezon Altınordu maçı da dahil olmak üzere çok sayıda müsabakada hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunan Büyükfırat, kalan kritik haftalarda hakemlerin çok daha dikkatli olmasını istedi.

Şanlıurfaspor'un toparlanacağını vurgulayan Büyükfırat, "Takımımızın gereksiz puan kayıpları camiamızı üzüyor. Altınordu yenilgisi ligde kalma yolunda bizi yaraladı. Ancak yaramızı en kısa sürede sararak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha 4 maç var." diye konuştu.

Düşme hattının hemen üstünde, 15. sırada bulunan Şanlıurfaspor, 31. hafta maçında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak. Daha sonra peş peşe 2 deplasman maçına çıkacak sarı-yeşilli ekip, Boluspor ve Manisaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor, ligin son haftasınra ise Elazığspor'u ağırlayacak.