30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriyelilerden terör örgütüne tepki

30 Nisan 2017 Pazar, 12:44
Suriyelilerden terör örgütüne tepki

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna yapılan saldırıya, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan bir grup Tel Abyadlı tepki gösterdi.

Eski Akçakale Gümrük Kapısı önünde toplanan grup, tekbir getirip slogan atarak kendilerine ait topraklarda terör örgütü PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunmasını protesto etti.

Gruptakiler adına açıklamada bulunan Tel Abyadlı Yasin Abo, PYD/PKK/YPG'nin topraklarını işgal etmesini protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Topraklarını geri istediklerini ifade eden Abo, "Toprağımızı, vatanımızı milletimizi aldılar. Yeter artık, vatanımızı istiyoruz, nereye kadar sürecek bu zulüm. ABD, Rusya, Arap devletleri, evlerimizi, arazilerimizi verdiler onlara. ABD ve PYD, şu anda evlerimizde oturuyor. Vatanımızı terk etsinler." dedi.

- "Suriye'nin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz"

Ahmed Yunus ise terör örgütünün ilçeyi işgal etmesi nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Terör örgütünün ilçenin demografik yapısını değiştirdiğine dikkati çeken Yunus, "Terör örgütü, bölgelerimizi istila etti. Afrin'den, Ayn el Arap'tan (Kobani), Kamışlı'dan ve Rakka'dan buraya gelip Kürt aileleri yerleştirdiler. Şu anda bizim topraklarımızı ekip biçiyorlar. Biz asla ve asla Suriye'nin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. PYD/PKK/YPG ve diğer işgalci güçleri vatanımızda istemiyoruz." diye konuştu.

Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını vurgulayan Yunus, kendilerine kucak açan Türk halkına yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış saldırı olarak gördüklerini dile getirdi.

İbrahim Habib de ülkelerindeki iç savaştan önce Tel Abyad ve çevresindeki Kürt nüfusun yüzde 3 olduğunu ancak PYD/PKK/YPG unsurlarının bölgeye gelmesiyle bu oranın değiştirildiğini söyledi.

Terör örgütünün ilçeyi ele geçirmesi nedeniyle tehcir edildiklerini vurgulayan Habib, "Onların yüzünden vatanımızı bırakarak Türkiye'ye güç etmek zorunda kaldık. Türkiye bize kapılarını, evlerini açtı. Biz topraklarımızda ABD'yi, Rusya'yı, PYD/PKK/YPG görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.



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