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Gaziantepli ve Suriyeli çocuklar "Olimpik Gün"de eğlendi

30 Nisan 2017 Pazar, 13:38
Gaziantepli ve Suriyeli çocuklar "Olimpik Gün"de eğlendi


GAZİANTEP (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) 2017 yılı "Olimpik Gün" etkinlikleri Gaziantep'te başladı.

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından "hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan ve Türkiye'de de TMOK'un etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Gün'ün bu yılki ilk organizasyonu, Masal Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Aralarında TMOK'un Gaziantep'te yürüttüğü "Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi" kapsamında eğitim alan 200 Suriyeli çocuğun da bulunduğu yaklaşık 500 çocuk mini futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm oyunları ve körebe, yakar top gibi geleneksel Türk çocuk oyunları ile spor dallarını tanıma, spor yapma ve eğleme imkanı yakaladı.

Yaklaşık 3 saat süren organizasyona "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi"nin maskotu "Oli" de katılarak çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Çocukların yanı sıra 40 gönüllünün de görev alarak katkı sunduğu etkinlik, IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı katılım sertifikalarının ve Olimpik Gün tişörtlerinin çocuklara hediye edilmesiyle sona erdi.

TMOK Başkan Vekili Türker Arslan, gazetecilere yapığı açıklamada, TMOK'un geleneksel Olimpik Gün etkinliklerini bu yıl Gaziantep'ten başlattıklarını hatırlattı.

Olimpik Gün etkinliklerinin İstanbul, Gaziantep, Muğla ve Antalya olmak üzere dört ilde gerçekleştirileceğini anlatan Arslan, "Gençlerin çocukların spora olan ilgi ve sevgisini artırmak, sporcular arasındaki beraberliği en güzel şekilde sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Arslan, Olimpik Gün kapsamında ilk şenliği Gaziantep'te düzenlemelerinde, Büyükşehir Belediyesinden gördükleri ilgi ve desteğin etkili olduğuna dikkati çekerek, "Burada gerek Türk çocukları gerekse 400'e yakın Suriyeli çocuğun bu şenliğe katılması fevkalade güzel ve anlamlı. Sporda dostluk ve kardeşliğin, ayrım yapılmamasının en güzel örneklerini burada, bu genç kardeşlerimiz gösteriyor. Bu tarz şenliklerin ülke sporuna katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükyehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Tural da Gaziantep'te çocukların spora yönlendirilmesi yönünde TMOK'la sürekli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye olarak "365 gün spor" parolasıyla çalıştıklarını, kentte sporun yaygınlaşması için tesis ve etkinlik anlamında sürekli çaba gösterdiklerini anlatan Tural, TMOK ile bugün yaptıkları Olimpik Gün etkinliğinde de çocukların hem oyunlar oynadıklarını hem de spor yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

Olimpik Gün, 15 Mayıs'ta Muğla'da, 17 Mayıs'ta Antalya'da ve 29 Mayıs'ta İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerle de kutlanacak.

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