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Samsun'daki cami inşaatında çökme

30 Nisan 2017 Pazar, 14:28
Samsun'daki cami inşaatında çökme

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden 3 işçi, toprağa verildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erol Zaman (62), Ahmet Boz (62) ve damadı Necmi Keskin'in (44) cenazeleri, İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı.

Zaman, Keskin ve Boz'un cenazeleri, Kalkanca Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına katılan Samsun Valisi İbrahim Şahin, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan işçilerden Boz'un, cenaze namazının kılındığı caminin kubbe ve minaresinin inşaatında çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Atakum ilçesi Atakent mevkisinde yapımı süren Kevser Camisi'nin inşaatında dün çökme meydana gelmiş, enkaz altında kalan Zaman, Keskin ve Boz, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Hüseyin ve Uğur Akyol ile Hasan Temiz, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.


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