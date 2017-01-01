Gaziantep'te "lale mevsimi"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te park, bahçe ve kavşaklara dikilen yaklaşık 5 milyon lale, kentte adeta lale mevsimi yaşatıyor.

Bir döneme adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün yere sahip lale, Gaziantep'te rengarenk görüntü oluşturdu.

Büyükşehir ve merkez Şehitkamil İlçe Belediyesi ekiplerince kentin farklı yerlerine dikilen 120 çeşit yaklaşık 5 milyon lale, Dülükbaba Tabiat Parkı ve Botanik Bahçesi'nin yanı sıra kavşakları ve meydanları süsledi.

Kentteki renk renk laleler, fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesince, mesire alanı Dülükbaba Tabiat Parkı'nda fotoğraf tutkunları için yarışma düzenledi. Yoğun katılım olan yarışmaya 22 Mart'ta başlayan başvuru süresi bugün sona eriyor.

Vatandaşlardan Mehmet Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları doğayla iç içe vakit geçirmek için Dülükbaba Tabiat Parkı'na geldiklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla ailecek keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Akdemir, lalelerin güzel bir manzara oluşturduğunu ve rengarenk bir ortamda zaman geçirme imkanı bulduklarını kaydetti.