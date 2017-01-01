30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Adana'da silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:43

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf A. 3 katlı apartmanda beraber yaşadığı kardeşleri Ahmet A. ve Mustafa A. ile ortak kullanılan su saati nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A, tabancayla önce bahçede otomobilin içinde bulunan kardeşi Ahmet A'ya daha sonra sokağa çıkmaya çalışan kardeşi Mustafa A'ya rastgele ateş etti.

Her iki kardeş açılan ateşte hayatını kaybederken, bu sırada Mustafa A'nın oğlu Furkan A. da (9) bacağından yaralandı.

Yusuf A. daha sonra yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tarlaya çalışmaya giden kardeşleri Ahmet A'nın eşi Teslime A. ile Mustafa A'nın eşi Gülsüm A'yı tarlada vurarak öldürdü.

Eve geri gelen Yusuf A. kardeşlerinin cesetleri önünde intihar girişiminde bulundu.

- Zanlıyı İlçe Emniyet Müdürü Tırnaksız ikna etti

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, zanlıyla Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız konuşmaya başladı.

Emniyet Müdürü Tırnaksız zanlıyla yaklaşık yarım saat süren konuşmanın ardından ikna ederek silahını aldı. Daha sonra eşine ve çocuklarına sarılıp ağlayan zanlı ardından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayı duyup gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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