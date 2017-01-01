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Siirt'teki bıçaklı saldırı

30 Nisan 2017 Pazar, 15:47

SİİRT (AA) - Siirt'te kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan lise öğrencisi polise teslim oldu.

Nurhayat Beytekin'in (18) Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Olayın ardından kaçan zanlının Beytekin'in erkek arkadaşı olduğu öne sürülen lise öğrencisi M.O.E. olduğu belirlendi.

Şüpheli, polise teslim oldu.

Beytekin, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında kimliği belirsiz şüpheli tarafından 20 kez bıçaklanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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