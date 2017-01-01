Milli güreşçi kariyerine bir şampiyonluk daha kattı

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ORDU (AA) - Ordulu milli güreşçi Fatih Başköy, Sivas'ta gerçekleştirilen Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci olarak kariyerine bir şampiyonluk daha kattı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 80 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 kiloda mindere çıkan Başköy, 3 rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kariyerinde daha önce 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğu, gençler dünya üçüncülüğü, üniversitelerarası dünya şampiyonluğu ve çeşitli yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları bulunan Fatih Başköy, ikinci kez üniversitelerarası Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Fatih Başköy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerine bir şampiyonluk daha katmanının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok zorlu rakiplerim vardı ancak hocalarım bana çok güveniyordu. Bu güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. İkinci defa üniversitelerarası Türkiye şampiyonu olduğum için mutluyum." dedi.

Önünde 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası olduğunu dile getiren Başköy, kasım ayında Polonya'da yapılacak şampiyonaya kadar çok çalışacağını ifade ederek, "İnşallah buradan derece ile dönmek için elimizden geleni yapacağız. Daha yaşım çok genç. Bu şampiyonaları kariyerim açısından son derece önemsiyorum. İnşallah Polonya'da Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okuyacağız." diye konuştu.

Milli sporcu, güreşe Ordu'da kaldığı yetiştirme yurdunda başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini kaydederek, "İnşallah destekler ve dualarla daha iyi yerlerde olmayı sürdüreceğim. Bana güvenenleri asla mahcup etmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Alkan, Fatih'in ellerinde büyüdüğünü aktararak, "Sporcumuzun başarısını gördükçe biz de gururlanıyoruz. Fatih inşallah daha iyi yerlere gelecek. Kendisine çok güveniyoruz." şeklinde konuştu.



