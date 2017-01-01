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Yeni Altındağ Belediyespor 3. Lig'e çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 17:31

KONYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off ikinci etap maçında Yeni Altındağ Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 2-0 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e çıktı.

Konya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, 12. dakikada Erol Koç'un kendi kalesine attığı golle Yeni Altındağ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın 74. dakikada Fatih Özaydın'ın ayağından 2. golü bulan Yeni Altındağ Belediyespor, rakibi Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 2-0 yenerek, 3. Lig'e yükseldi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Yeni Altındağ Belediyespor'un oyuncuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.

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