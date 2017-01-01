30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

30 Nisan 2017 Pazar, 18:29

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin Van Gölü'ne düşmesi sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

İbrahim Tunç yönetimindeki 13 EA 855 plakalı kamyonet, Tatvan-Ahlat karayolu 10. kilometresinde yoldan çıkarak Van Gölü'ne düştü.

Kazada sürücü İbrahim Tunç (66) hayatını kaybederken, kamyonette bulunan gelini Aygül Tunç ile torunları Yakup ve Elif Hazal Tunç yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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