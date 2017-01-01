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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği

30 Nisan 2017 Pazar, 18:39

BURSA (AA) - Bursa'da Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" konulu etkinlik düzenlendi.

Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, kentin çeşitli noktalarından araçlarla alana ücretsiz taşındı.

Mesut Biçim'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahilerin seslendirilmesi ve mevlit okunmasıyla devam etti.

Peygamber Platformu Bursa İl Koordinatörü Cemil Genç, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in örnek alınması durumunda dünya ve ahirette huzura ve mutluluğa erişileceğini söyledi.

Peygambere olan sevginin insanları Allah'a yaklaştıracağını belirten Genç, "Eğer Peygamber efendimizi örnek alırsak iki cihanımızda inşallah huzura ve mutluluğa erişeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında etkinlikler düzenledik, düzenliyoruz. Toplumun tüm kesimleri ancak Hazreti Muhammed'in şemsiyesi altında bir araya gelir. Hazreti Peygamber bu toplumun harcıdır." diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Yusuf Tutak da Hazreti Peygamber'in örnek hayatından kesitler sundu.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

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