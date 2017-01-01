30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da cinayet

30 Nisan 2017 Pazar, 18:56

BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesinde yaşayan Hamdi Beydi (77) ile komşusu M.A. (68) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, Beydi'ye av tüfeğiyle ateş etti. Göğsünden yaralanan Beydi, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Beydi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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