30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Sualtı Ragbisi: 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası

30 Nisan 2017 Pazar, 19:03

ANTALYA (AA) - Sualtı Ragbisi 24 Yaş Altı Gençler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da sona erdi.

Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, erkeklerde 11, kadınlarda 5 takım mücadele etti.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Ege Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinciliği, İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor Kulübü ikinciliği, Göztepe Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Karşılaşmaların ardından törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

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