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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME-Adana'daki şüpheli ölüm

30 Nisan 2017 Pazar, 23:38

ADANA (AA) - Adana'da bıçaklanarak yaşamını yitiren kişinin, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan dini nikahlı eşi ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki evinde bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İsa Arıç'ın (17) ölümünü araştıran polis ekipleri, maktulün dini nikahlı eşi Z.K'nin (16) bilgisine başvurdu.

Z.K'nin verdiği bilgiler doğrultusunda erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İ.D. (17), gözaltına alındı.

İsa Arıç'ın sabaha karşı uyandığı sırada İ.D. ile karşılaştığı ve aralarında çıkan kavgada bıçaklandığı, olayın ardından zanlı İ.D'nin balkondan atlayarak kaçtığı iddia edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen cinayet zanlısı İ.D. ve maktulün dini nikahlı eşi Z.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.D. ve maktulün dini nikahlı eşi Z.K. tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan İsa Arıç, yakınları tarafından evde bıçakla yaralanmış halde bularak hastaneye götürmüş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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