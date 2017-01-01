Tunceli-Pülümür karayolunda araç geçişlerindeki düzenleme

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TUNCELİ (AA) - Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili kamuoyuna yapılan bilgilendirme sonrası Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı yönünde asılsız haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece Tunceli-Pülümür karayolunu transit olarak kullanacak çekici, tır ve kamyonların, Bingöl yolunu kullanmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm araçlar için Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe açıktır." ifadelerine yer verildi.



