1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli-Pülümür karayolunda araç geçişlerindeki düzenleme

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:56

TUNCELİ (AA) - Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili kamuoyuna yapılan bilgilendirme sonrası Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı yönünde asılsız haberler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli-Pülümür karayolunun tamamen trafiğe kapatıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece Tunceli-Pülümür karayolunu transit olarak kullanacak çekici, tır ve kamyonların, Bingöl yolunu kullanmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm araçlar için Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe açıktır." ifadelerine yer verildi.


İLGİLİ HABERLER
Tunceli-Pülümür karayolunda araç geçişlerinde düzenleme
YEREL

TUNCELİ-PÜLÜMÜR KARAYOLUNDA ARAÇ GEÇİŞLERİNDE DÜZENLEME
Tunceli'de 31 ayrı bölge &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi
YEREL

TUNCELİ'DE 31 AYRI BÖLGE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukları
ŞİPŞAK

BABASINA HİÇ ÇEKMEMİŞ!

1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 JLO sınırları zorladı
  • 4 Duş pozu olay oldu