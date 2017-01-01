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Amanoslarda çatışma: 2 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 06:52

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağı'nda terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir astsubay ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı Karakese Mahallesi Pekmezci Yaylası kırsalında terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Ormanlık alanda çıkan çatışmada bir astsubay ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar iş makinelerinin yol açma çalışmasının ardından askeri araçla Karakese Mahallesi'nde bekletilen ambulanslara alındı.

Yaralı astsubayın Dörtyol, güvenlik korucusunun da İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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