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"Kara kış"ın ardından tohumlar toprağa kavuştu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:06

KARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılki yoğun kar yağışı ve devam eden soğuk havanın ardından çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olup kış mevsiminin en uzun yaşandığı kentler arasında yer alan Kars'ta, çiftçiler tarlalarını sürerek tohumlarını toprakla buluşturdu.

Sarıkamış ve Selim ilçelerine bağlı köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, tarlalarına arpa, buğday, korunga ve fiğ gibi ürünleri ekmeye başladı.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kış mevsiminin soğuk ve uzun geçtiğini söyledi.

Karların erimesinden sonra tarlaların kuruyup ekilecek hale gelmesiyle tohumların ekilmeye başladığını ifade eden Öncü, "Yaklaşık 6- 7 ay süren kışın sonunda çiftçilerimiz tohumlarını ekmeye başladı. İnşallah bol bereketli bir yıl olur. Şimdiden ülkemize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Öncü, Doğu Anadolu Bölgesinde bu yıl kış ayının çetin ve uzun geçtiğini vurgulayarak, "Bu bölgede ağır kış şartlarından dolayı yaşamak zor. Çiftçilerimizin bu anlamda sıkıntıları var. Mazot ve gübre fiyatları oldukça yüksek olması çiftçileri zor duruma sokuyor. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan destek gelirse çok memnun oluruz." ifadesini kullandı.

- "Halen dağlarımız karla kaplı"

Alisofu köyünde çiftçilik yapan Remzi Soylu da başka bölgelerde ekinin yapılmasına rağmen kendileri için yeni olan ekin döneminin çiftçiler için bereketli geçmesini dileyerek, "Bu sene yoğun bir kışı geride bıraktık. Soğuk geçen kışın ardından tohumları toprakla buluşturuyoruz. Halen dağlarımız karla kaplı. İnşallah yeni ekin dönemi herkes için hayırlı, bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Karahamza köyünde geçimini çiftçilikten sağlayan Ünal Çiçek ise kışın soğuk geçmesinden dolayı tarlalarda verimin düşük olmasından endişe ettiklerini belirterek, buna rağmen tohumları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çiçek, uzun kış şartları sebebiyle hayvanlarını da ahır ya da ağıllarda beslemek zorunda kaldıklarına işaret ederek, "Ekim ayından bu yana hayvanlarımız içeride. Havalar hafif ısınmaya başlayınca hayvanları dışarı çıkardık. Biz de tohumları ekmeye başladık. İnşallah iyi olur ama bu sene çok soğuk oldu ve mayıs ayı gelmesine rağmen halen havalar tam olarak ısınmadı." ifadelerini kullandı.

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