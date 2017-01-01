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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Denizde boğulan 2 arkadaşın cenazesi defnedildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:13

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde, denizde boğulan 2 arkadaşın cenazesi toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan İdris Buruk (15) ile Emircan Durak'ın (15) cenazeleri, ilçeye bağlı Küstülü Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençlerin aileleri ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Durak'ın annesi Cennet Durak, tören sırasında oğlunu son bir kez daha görmek için tabutun açılmasını isteyerek gözyaşı döktü.

İsteği kabul edilen anneyi, aynı acıyı yaşayan Buruk'un annesi sarılarak teselli etti.

Cenaze namazının ardından Buruk ve Durak'ın cenazesi defnedildi.

Küskülü Mahalle Muhtarı Adnan Kökten, gazetecilere, gençlerin serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadıklarını söyledi. Gencecik fidanları toprağa verdiklerini belirten Kökten, "Yüzme bilmeyen insanlarımızın, çocuklarımızın denize, gölete ve akarsulara girmemelerini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı başka yürekler yanmasın." dedi.

Sınıf arkadaşları Buruk ile Durak, Akdeniz Mahallesi sahilinde dün denize girmişti. Bir süre sonra çırpınan gençlerin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 gencin de öldüğünü belirlemişti.

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