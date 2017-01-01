Gökova Körfezi'nde rüzgar keyfi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova Körfezi, hava şartlarının uygunluğu nedeniyle her yıl binlerce rüzgar ve uçurtma sörfü tutkununu ağırlıyor.

Tatil dolayısıyla sıcak havayı da fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ne akın etti. Akçapınar Sahili'nde rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcular da körfezde renkli görüntüler oluşturdu.



Turistler Akçapınar sahilinde gün boyunca rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Akçapınar Sahili'nin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu belirten Ceylan, "Mayıs ayı ile rüzgar sörfü sezonunu açtık. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda sporcu Akçapınar sahiline geldi. Rüzgarın da sörfçüler için uygun olmasıyla gökyüzünde adeta görsel şölen yaşanıyor." dedi.

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline, bu spor için yılda ortalama 20 bin sporcu geliyor.



