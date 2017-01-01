Denizli'de arazi aracının uçuruma devrilmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde arazi aracının uçuruma devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Kadılar Mahallesi Karkesen mevkisinde kullandığı plakasız arazi aracı (Atv) uçurumdan devrilen Sergen Keleş (23), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Keleş'in kullandığı Atv 30 metrelik uçurumdan devrilmiş, yaralı genç, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma, polis ve 112 sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırılmıştı.