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Amanoslardaki çatışma

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:42

HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Amanos Dağı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Çağrı Gökalp Hakkoymaz'ı ziyaret etti.

Türkoğlu, Karakese Mahallesi Pekmezci Yaylası kırsalında terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada yaralanan Hakkoymaz'ı tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktorlardan Çağrı Gökalp Hakkoymaz'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hacı Bayram Türkoğlu, "Terör belasının misliyle karşılığını alacağından eminim. Mehmetçikimiz, Amanoslarda gerekli çalışmayı titizlikle yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Türkoğlu, aynı çatışmada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden güvenlik korucusu Tahsin Güçlü'nün de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Hacı Bayram Türkoğlu'na ziyaretinde AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Hasan Özel de eşlik etti.

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