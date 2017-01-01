UNESCO adayı "Eshab-ı Kehf"e 3 boyutlu tanıtım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, rölyef sanatıyla öğrencilerin elinde ahşap üzerine üç boyutlu hale getirilecek.

Türkiye'deki inanç merkezleri arasında yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında görselliğiyle de dikkati çekiyor.

Afşin Atatürk Mesleki ve Teknik Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, okulda kurulan atölyede, külliyeyi dünyaya tanıtmak için rölyef sanatıyla ahşaba motif olarak işleyip 3 boyutlu hale getirecek. Öğrenciler ayrıca mermer ve metal üzerine ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtacak.

Okul Müdürü Halil Öztürk, Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ahşap üzerine işleyerek tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Külliyenin tarih ve kültür turizmi bakımından bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Öztürk, "Okulumuzda mobilya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf'i ahşapta üç boyutlu hale getiriyoruz. Yapılan çalışmalar, görenlerin beğenisi ve ilgisini çekiyor. Ayrıca, okul olarak gerekli alt yapıyı oluşturduğumuz takdirde döner sermaye işletmesi açarak esnaflarımıza da hizmet etmek istiyoruz. Yapılan çalışmalarımızla Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Öztürk, mobilya bölümüne 3 boyutlu çalışma yapabilecek sistemin kurulmasına desteklerinden dolayı Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'a teşekkür etti.

Mobilya ve İç Tasarım Alan Şefi Ramazan Turan Genç, Türkiye'nin önemli değeri olduğu için faaliyete geçen makinede ilk çalışmalarına Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni yaparak başladıklarını belirtti.