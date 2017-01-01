Terör tahrip etti, devlet onararak hizmete açtı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği İl Sağlık Müdürlüğü binası tadilatın ardından yeniden hizmete açıldı.

Kentin teröristlerden temizlenmesinin ardından terör saldırılarının ilçede oluşturduğu tahribatın yaraları devlet eliyle sarılıyor. 14 Kasım 2016'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından Şırnak'ın yeniden imarı ve alt yapının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu kullanılamaz hale gelen İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası gerçekleştirilen onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdür Vekili Cemal Bulut, yaptığı açıklamada, terör örgütünce tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle söz konusu binanın zarar gördüğünü, vatandaşlara bu nedenle geçici olarak Sanayi Sitesi Akşam Sanat Okulu'nda hizmet sunduklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı ve 112 Acil Komuta Merkezinin teröristlerin saldırılarını gerçekleştirdiği bölgede yer alması nedeniyle büyük zarar gördüğünü aktaran Bulut, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından zarar gören binanın onarıma alındığını belirtti.

Onarımın bitirilmesiyle bugünden itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Bulut, Sağlık Bakanlığının desteği ile yatırımlara hız verileceğini vurguladı.

Bulut, "Halkımızın sağlığa daha kolay ulaşması adına biz de kurum olarak her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi.



