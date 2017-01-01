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KAYSERİ (AA) - 5. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali, yarın başlıyor.

Yücel Çakmaklı Film Atölyesi ve Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen ve Orta Anadolu'nun en büyük festivali olma özelliği taşıyan Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek.

Tarihi Talas ilçesindeki Ali Saip Paşa Sokağı'nda yer alan Yücel Çakmaklı Film Atölyesi'nin ana mekan olduğu festivalde, film gösterimleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu ile Kayseri Park Sinemalarında yapılacak.

Yarın başlayacak festival kapsamında belgesel, animasyon ve kısa film gösterimlerinin yanı sıra uluslararası film gösterimleri de olacak.

Festival boyunca gösterimi yapılan filmlerden bazılarının ekipleri ile söyleşiler düzenlenecek.

Genç yönetmenlerin kendilerini gösterme imkanı bulduğu, yönetmen ve oyuncularla sinemaseverlerin buluşturulduğu festival kapsamındaki film yarışmasında bu yıl kısa film, animasyon film ve belgesel film dalında birinci olanlara 5'er bin lira ödül verilecek.

Festival, 6 Mayıs'taki galayla sona erecek.