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15 Temmuz şehitleri anısına bahçe oluşturuldu

02 Mayıs 2017 Salı, 17:54

ARTVİN (AA) - Şavşat ilçesinde, "15 Temmuz Şehitleri Yöresel Meyve Çeşitleri Bahçesi" oluşturuldu.

Artvin Valiliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) Dalkırmaz köyünde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenler için oluşturulan yaklaşık 2 dönümlük bahçede, 249 yöresel meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz Şehitleri Yöresel Meyve Çeşitleri Bahçesi'ndeki her bir fidana darbe girişimine direnirken şehit düşen kahramanların isimlerini verdiklerini dile getiren Doğanay, "15 Temmuz'da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizi her zaman minnet ve şükranla anacağız. Biz, şehitleriyle beraber yaşayan bir milletiz. Bunun bir örneğini burada oluşturacağımız şehitler hatıra ormanında yaşayacağız. İnşallah şehitlerimizin anısına dikeceğimiz bu fidanlar ağaç olsun, ağaçlar orman olsun, vatanımın, milletimin yolu hep açık olsun." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur ise Şavşat ilçesine ait yerli meyve fidanlarını Dalkırmaz köyündeki bir bahçede toplayarak, 15 Temmuz Şehitleri Yöresel Meyve Çeşitleri Bahçesi'ni oluşturduklarını ifade etti.

Vali Doğanay ve beraberindekiler daha sonra Yöresel Meyve Çeşitleri Demonstrasyon Bahçesi'nde incelemede bulundu.

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