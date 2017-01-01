Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partiye üye olması

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partiye tekrar üye olması dolayısıyla mevlit okutuldu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 979 gün sonra tekrar AK Parti'ye olması nedeniyle parti binasındaki konferans salonunda mevlit programı düzenledi.

Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezinde partililere yaptığı konuşma partili kadınlara projeksiyonla izletildi.

Daha sonra kurban kesilip mevlit okutuldu.

Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan, kurucu genel başkan Erdoğan'ın tekrar partisine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dualarımız onunladır ve her zamanda onunla olacaktır. Bugün burada mevlit, dualar, Fetih Süresi ve salavatları teslim edeceğiz." dedi.

80 yaşındaki Halime Atak da Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Ben çok lider gördüm ama onun gibi birini görmedim. Bütün zorlukları kolaylaştıran bir liderdir. Allah onu başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.







