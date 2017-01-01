Mersin'de fuhuş çetesi operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, biri 18 yaşındaki küçük 14 kadına tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalanan 24 kişiden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık araştırma sonucunda Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde "insan ticareti", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarının işlendiği tespit etti.

Ekipler, Gürcistan, Fas ve Azerbaycan'da çaresiz ve zor durumdaki kadınlar ile Suriye'de yaşanan savaştan kaçan kadınları bakıcılık ve temizlik işlerinde çalışacakları vaadiyle kandırarak kiraladıkları evlerde fuhşa zorladığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye, Azerbaycan, Fas ve Gürcistan uyruklu kadınların da aralarında yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı. Evlerde zorla tutulduğu belirlenen 6'sı yabancı, biri 18 yaşından küçük 14 kadın ise kurtarıldı.

Adreslerdeki aramalarda, kadınlara zorla imzalatılan yüksek meblağlı senetler ile suç örgütü tarafından kadınların kaçmasını önlemek için el konulan pasaportlar, kenevir bitkisi, cinsel uyarıcı haplar, yurt dışı para gönderme dekontları ve çok miktarda para ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan suç örgütü üyesi 24 zanlıdan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.