FETÖ şüphelilerine hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, Pozantı ilçesinde FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddiasıyla tutuklanan Ali Doğan, Halil İbrahim İzol ve eşi Nurcan İzol, Mehmet Arısoy, Metin Özdoğan, Mustafa Süllü, Necmettin Tanrıverdi, Sefa Doğan ve Veli Doğucu hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Savcının çoğunluğu esnaf olan 9 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırladığı 62 sayfalık iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ByLock kullandığı belirtilen Nurcan İzol’un tanık ifadelerine göre, daha önce Mardin’de örgütün "bölge ablalığını" yaptığı, evlerden sorumlu olduğu aktarıldı.

Bank Asya'da hesabının da bulunduğu ifade edilen İzol’un, eşi Halil İbrahim ile Pozantı’ya geldikten sonra da örgütte "ablalık" ve "abilik" yapmaya devam ettikleri belirtildi.

Tanıklardan S.Ö.İ. iddianamedeki ifadesinde, son 5-6 yıldır Halil İbrahim İzol ve Nurcan İzol'un evlerde düzenlediği sohbetlere katıldıklarını dile getirerek "Her hafta Fetullah Gülen'den bir gündem geliyordu. Sanık Nurcan İzol bize söz konusu CD’lerdeki görüntüleri izletiyordu. Biz de salya sümük ağlayarak salak gibi izliyorduk. Bize Pozantı ilçesinde AK Parti dışında tüm partilere oy verebileceğimizi söylüyordu. Ayrıca gazete dergi aboneliğini bize zorla yaptırdılar. Ayrıca öğrenci burs bulmamızı istiyorlardı. Durumu iyi olanlara 'senin durumun iyi burs ver, kurban kes' diye para topluyorlardı." iddiasında bulundu.

Nurcan İzol savunmasında, 2012-2013 yıllarında Kızıltepe'de bulunan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kız yurdunda yurt müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen İzol, "Bank Asya'da bulunan hesabım halen açıktır ancak içerisinde birikmiş herhangi bir param yoktur." dedi.

- Sohbet toplantılarında himmet talebi

İzol'un eşi Halil İbrahim İzol'la ilgili gizli tanık "Gezegen"in ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Gizli tanık, İzol'un FETÖ/PDY'de "abilik" yaptığını iddia ederek şunları kaydetti:

"İzol, yanında çalışmamı, Zaman gazetesi dağıtmamı istedi. Paraya ihtiyacım olduğu için ve yakın bir tarihte evleneceğim için söz konusu iş teklifini kabul ettim. Ayrıca, beni ara ara sohbetlerine davet ediyordu, baskı ve zorla götürüyordu. Geniş çaplı toplantı ve sohbetler ise Pozantı ilçesinde bulunan Tespili mevkisindeki yurtta oluyordu. Ben söz konusu yurda gittiğimde ilginç şeylerle karşılaştım. İnsanlar bir odaya toplanıp görüntü izliyorlardı ve daha sonra bu videoyu yorumluyorlardı. Bu toplantılara Pozantı halkından esnaf, öğretmen, emekli ve çeşitli meslek gruplarına tabi kişiler katılıyordu. Sohbet başlamadan önce herkes telefonlarını dışarıya bırakıyordu. Halil İbrahim İzol konuşmalar sonunda 'hocam ihtiyaçlarımız var, eğitim ödemelerimiz var yardım yapılmasını istiyoruz' diyordu. Ayrıca büyük meblağda da paralar toplanıyordu. Hatta bir keresinde yine bu para dağılımı yapılırken sanıklardan Mehmet Arısoy'a 50 bin, Sefa Doğan ve Ali Doğan'a 30 bin ve 15 bin lira himmet vermeleri bildiriliyordu."

- Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemedi

Halil İbrahim İzol ise iddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, dolayısıyla etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak istemediğini aktardı.

Kimseden "himmet" adı altında para almadığını ileri süren İzol, "Ben Fetullah Gülen ile kameradan veya herhangi bir araçtan görüşmedim ve başkasına da izletmedim." dedi.

Sanık esnaf Necmettin Tanrıverdi ise üzerinde bulunan C serisi 1 doları vefat eden annesinin 10 yıl önce kendisine verdiğini iddia etti.

Bazı sanıklar da örgütün sohbet toplantılarına gittiklerini ancak daha sonra bağlarını kopardıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi.