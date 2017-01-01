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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öncülüğünde düzenlenen "2. Ulusal Barbaros Denizcilik Kongresi" başladı.

KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında, Kocaeli'nin önemli bir sanayi kenti olmasının yanında İzmit Körfezi ve Karadeniz kıyılarıyla denizcilik kenti olduğunu söyledi.

Gündoğdu, Körfez etrafında 34 limanın ve yüzden fazla gemi acentesinin bulunduğuna dikkati çekerek, dünya ticaretinin yüzde 85'inden fazlasının deniz yoluyla yapıldığını, Kocaeli limanlarının da bu ticarete katkı sağladığını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı istatistiklerine değinen Gündoğdu, "Son 10 yılda hükümetin politikalarıyla deniz ticaret hacmimiz 2 katına çıkmış durumda. Kocaeli, bu istatistiklerin arasında en fazla konteyner elleçlenenlerde ilk sıralarda yer alıyor. Yine aynı şekilde yük elleçlenenlerde ilk sıralarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, KOÜ'de Denizcilik Fakültesini planlarken bazı faktörlere dikkat ettiklerini belirterek, "Bunlardan biri ilimizin stratejik önemi. İkinci faktör, Kocaeli Üniversitesinin ülkemizdeki stratejik önemi. Bir diğer faktör ise Kocaeli'nin coğrafi konumu. Tarihi bir borcumuz da var. Karamürsel Alp Bey'in ilk Osmanlı donanmasını oluşturduğu yer ilimizde bulunmakta.'' diye konuştu.

Prof. Dr. Gündoğdu, bilgisayar kontrolünün ön planda olduğu "Endüstri 4.0" devrinin gemicilik sektöründe karşılığının "Speed 4" olduğunu dile getirerek, limanlarda ve gemilerde insansız kontrol şeklinde büyük tecrübeler yaşanmaya başlandığını sözlerine ekledi.

- "Çocuklarımızın yüzünü denize döndürmeliyiz"

Kocaeli Deniz Ticaret Odası temsilcisi Vedat Doğusel ise Kocaeli'de gemi inşaat fakültesinin de açılması gerektiğine işaret ederek, "Kocaeli'nin gemi adamı ve deniz adamı yetiştirir hale gelip bunları da ihraç etmesi gerekir. Bizler yurt içinde kara bölgelerinde işler ararken denizde o kadar güzel imkanlar var. Çocuklarımızın yüzünü denize döndürmeliyiz. Ülke olarak denize dönmeli, 8 bin 33 kilometre kıyımızı denizinden, turizmine kullanmalıyız. Kocaeli'nin liman ve turizm potansiyelinin daha da artması için bilim merkezi olan üniversiteye önem vermeliyiz çünkü denizci doğulur kısmından çok artık denizci olunur kısmını herkese göstermeliyiz. Denizci kenti Kocaeli, denizci olarak dünyaya yön verecektir." şeklinde konuştu.

"Denizcilikte güncel gelişmeler", "Deniz hukuku ve uluslararası tahkim", "Kent liman bütünleşmesi", "Denizcilikte araştırma ve eğitim" gibi konu başlıklarının ele alınacağı kongre iki gün sürecek.



