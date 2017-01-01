Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı iddiasıyla bir öğrenci evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen ve yarı baygın halde bulunan 3'ü kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince tedavileri yapılmak üzere Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.H, E.E, Y.A, E.V, U.E, E.Ç. ve M.C. taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2,87 gram kannabinoid, 3,42 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımı için pet şişeler ele geçirildi.