Tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde, tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Dikencik Mahallesi'nde tartıştığı babası Kazım İ'yi (74) başına baltayla vurarak öldürdüğü ve cesedi yakınlardaki ahırda parçalara ayırarak kazdığı çukura gömdüğü iddia edilen S.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tikencik Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen S.İ. ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Kaçan zanlı, aynı bölgede ayaklarından vurularak yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ. Yakakent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlının daha önce de annesi, kardeşi ve eniştesi bıçakladığı, 2015'te Bafra Nüfus Müdürlüğünde bir memura silahla ateş ettiği öğrenildi.

Yakakent ilçesi Dikencik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde dün S.İ'nin tartıştığı babası Kazım İ'yi (74) başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilmişti. Babasının cesedini yakınlardaki ahıra götürerek parçalara ayıran ve kazdığı çukura gömdüğü öne sürülen S.İ. daha sonra kaçmıştı. Babasından haber alamayan diğer oğul S.İ, ev ve çevresinde yaptığı arama sırasında ahırda bir yerin kazıldığını fark etmesi üzerine yaptığı araştırmada cesedi bulmuştu.