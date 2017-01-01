Valiye "Kan davasını bitirin" talebi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, akrabaları ile aralarında 7 yıldır kan davası bulunan kişi, Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan husumetin bitirilmesi için arabuluculuk yapması talebinde bulundu. Vali Azizoğlu ise sorunun çözümü için yardım sözü verdi.

Erzurum Valisi Azizoğlu, kent merkezi ile ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması için "Halk Günü" düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda söz alan Abdullah Aras, Karayazı ilçesi Aydınsu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları ile 2010 yılında kavga ettiklerini ve bir kişinin öldüğünü söyledi.

Bu kavganın ardından köyünden taşındığını, oğlunun tutuklandığını ve 47,5 yıl hapis cezası aldığını belirten Aras, "Kan davası başladığı için evimizden ayrılarak Muş'un Malazgirt ilçesinin Uyanık mezrasına yerleşmek zorunda kaldık. Çok mağdur durumdayız. Arazilerimiz de sahipsiz kaldı. Sizden bu kan davasını bitirmenizi istiyoruz." dedi.

Vali Azizoğlu da aileler arası bu sıkıntının çözümü için gerekenin yapılacağını ifade ederek, "Bu kan davasının çözülmesi için elimden geleni yapacağım. Ben de bizzat köye gidip kan davasının sonlandırılmasını sağlamaya çalışacağım. Gereken yapılacak, bundan şüphen olmasın." diye konuştu.

Toplantıya katılan diğer vatandaşları dinleyen Azizoğlu, salonda bulunan kamu kurumu ve belediye yetkilileri ile diğer ilgililere, vatandaşların sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması talimatı verdi.