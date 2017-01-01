03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Valiye "Kan davasını bitirin" talebi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:04
Valiye "Kan davasını bitirin" talebi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, akrabaları ile aralarında 7 yıldır kan davası bulunan kişi, Vali Seyfettin Azizoğlu'ndan husumetin bitirilmesi için arabuluculuk yapması talebinde bulundu. Vali Azizoğlu ise sorunun çözümü için yardım sözü verdi.

Erzurum Valisi Azizoğlu, kent merkezi ile ilçelerden gelen vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması için "Halk Günü" düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda söz alan Abdullah Aras, Karayazı ilçesi Aydınsu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları ile 2010 yılında kavga ettiklerini ve bir kişinin öldüğünü söyledi.

Bu kavganın ardından köyünden taşındığını, oğlunun tutuklandığını ve 47,5 yıl hapis cezası aldığını belirten Aras, "Kan davası başladığı için evimizden ayrılarak Muş'un Malazgirt ilçesinin Uyanık mezrasına yerleşmek zorunda kaldık. Çok mağdur durumdayız. Arazilerimiz de sahipsiz kaldı. Sizden bu kan davasını bitirmenizi istiyoruz." dedi.

Vali Azizoğlu da aileler arası bu sıkıntının çözümü için gerekenin yapılacağını ifade ederek, "Bu kan davasının çözülmesi için elimden geleni yapacağım. Ben de bizzat köye gidip kan davasının sonlandırılmasını sağlamaya çalışacağım. Gereken yapılacak, bundan şüphen olmasın." diye konuştu.

Toplantıya katılan diğer vatandaşları dinleyen Azizoğlu, salonda bulunan kamu kurumu ve belediye yetkilileri ile diğer ilgililere, vatandaşların sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması talimatı verdi.

İLGİLİ HABERLER
Uçakla seyahatte bunlara dikkat!
YEREL

UÇAKLA SEYAHATTE BUNLARA DİKKAT!
Anneler Günü'nde anneniz için hediyenizi kendi ellerinizle yapın
YEREL

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİZ İÇİN HEDİYENİZİ KENDİ ELLERİNİZLE YAPIN
Aile içi iletişim ve pedofili sosyal sorumluluk projesi
YEREL

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE PEDOFİLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Ilıcalı, ilçe teşkilatlarına teşekkür etti
YEREL

ILICALI, İLÇE TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Palandöken Belediyesi yeni hizmet binasında iş başı yaptı
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINDA İŞ BAŞI YAPTI
Başkan Göğebakan'dan çifte kutlama
YEREL

BAŞKAN GÖĞEBAKAN'DAN ÇİFTE KUTLAMA
Öğrencilerin hayalindeki hediyeler, İstanbul'dan geldi
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAYALİNDEKİ HEDİYELER, İSTANBUL'DAN GELDİ
ASP Spor Kulübü, hedef büyütüyor
YEREL

ASP SPOR KULÜBÜ, HEDEF BÜYÜTÜYOR
DAİB Gürcistan'ı analiz etti
YEREL

DAİB GÜRCİSTAN'I ANALİZ ETTİ
Saç ekimi öncesi 8 maddeye dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ 8 MADDEYE DİKKAT
Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA 7 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Vali Azizoğlu: &quot;Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Erzurum'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY DAVASI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Türkiye Yazarlar Birliği'nden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ'NDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Erzurum'da çiftçinin yüzü gülmeye devam ediyor
YEREL

ERZURUM'DA ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Erzurum'da kaymakamlar toplantısı yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA KAYMAKAMLAR TOPLANTISI YAPILDI
ETÜ 20 Ülkeden yüzlerce öğrenci ile Yakutiye Kent Meydanında buluştu
YEREL

ETÜ 20 ÜLKEDEN YÜZLERCE ÖĞRENCİ İLE YAKUTİYE KENT MEYDANINDA BULUŞTU
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yabancı uyruklu öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Şenkaya'da terör operasyonu
YEREL

ŞENKAYA'DA TERÖR OPERASYONU
Basın özgürlüğü demokrasinin de güvencesi
YEREL

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN DE GÜVENCESİ
Erzurum'da yaşlı kadın sobadan zehirlendi
YEREL

ERZURUM'DA YAŞLI KADIN SOBADAN ZEHİRLENDİ
Huzuru ve barışı miras bırakmak
YEREL

HUZURU VE BARIŞI MİRAS BIRAKMAK
Sürat Patenine bayan eli değecek
YEREL

SÜRAT PATENİNE BAYAN ELİ DEĞECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
FİSKOS

CİNAYET MASASI KARARINI VERDİ! İBRAHİM ERKAL...

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!