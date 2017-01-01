"Halkı korkutmak için cephanenin yüzde 10'unu kullanın" talimatı

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BARTIN (AA) - Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 2'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu ile TCSG 22 bot komutanı tutuklu sanık Üsteğmen Emre Dündar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz 16 sanık, avukatlar ile sanık yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak ifade veren tutuksuz sanık Zonguldak 86 bot komutanı Yüzbaşı O.M, 15 Temmuz gecesi evde bulunduğu sırada grup komutanlarının WhatsApp grubundan "olağan dışı bir hareketlilik olduğu" ve "personelin gemilerde toplanması emri" vermesiyle haberdar olduğunu söyledi.

Kendisinin de gemilerin ve birliğin güvenliği için personeli topladığını, gece yarısı da bu hareketliliğin kalkışmadan ibaret olduğunu anladıklarını ve güvenlik amacıyla birliğe karşı şüpheli bir hareket olup olmadığını gözlemlemek için seyre çıktıklarını ifade eden O.M, "Seyirde olduğumuz sırada Ankara'dan kendisini 'Fuat binbaşı' olarak tanıtan biri aradı. Bana 'Cephanenizin yüzde 10'unu kullanabilirsiniz' dedi. Ne demek istediğini sordum, hızlıca tekrar etti ve telefonu kapattı. Tabii biz böyle bir emri yerine getirmedik. Daha sonra da kendisini 'Fuat' olarak tanıtan bu kişinin 'Fatih Şahin binbaşı' olduğunu öğrendik." dedi.

Yine SEGBİS ile tanık olarak ifadesi alınan tutuklu sanık Yüzbaşı Turan Ersin de 15 Temmuz gecesi İnebolu bot komutanı olarak görev yaptığını belirterek, "Darbe girişiminin yaşandığı gece bot ile seyirde olduğumu takip eden ve kendisini 'Fuat binbaşı' olarak tanıtan kişi aradı. Sonradan binbaşı Fatih Şahin olduğunu öğrendiğim kişi bana 'Halkı korkutma, ürkütme amacıyla mühimmatın yüzde 10'unu kullan' dedi. Tabii daha önce grup komutanımız bu emre uyulmaması talimatı vermişti ve böyle bir emri yerine getirmedik." diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Kopoycu ile TCSG 22 bot komutanı tutuklu sanık Üsteğmen Emre Dündar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Sanıklar, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.



