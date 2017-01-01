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Antalya'da orman yangınlarına anında müdahale edilecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:36

ANTALYA (AA) - Orman yangını bakımından risk grubunda yer alan Antalya'da, yeni sezonda yangınlara 3 helikopter, uçak, 99 arazöz, 30 su ikmal aracı, 50 ilk müdahale aracı ve bin 126 orman işçisiyle müdahale edilecek.

Kent merkezi ve ilçelerde orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğünce gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Olası orman yangınlarına 99 arazöz, 30 su ikmal aracı, 50 ilk müdahale aracı, 14 dozer, 10 greyder, 3 helikopter, amfibik uçak, bir adet idari helikopterle müdahalede bulunulacak. Risk bakımından kırmızı zonede bulunan Antalya'da bin 126 orman işçisi, 150 teknik eleman görev yapacak, orman alanları 49 kuleden 24 saat gözlenecek. 12 kuledeki uzaktan algılama sistemi ile yangın büyümeden önlenebilecek.

Bu kapsamda, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katılımıyla "Orman Yangınlarına Mücadele Komisyon"u toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yaz döneminde artan orman yangınlarının önlenmesi için teknik konular ele alındı, tedbirler değerlendirildi.

Karaloğlu, yaptığı konuşmada, orman yangını bakımından riski yüksek mevsime girildiğini, bu kapsamda tedbirlerin ve teknik çalışmaların gözden geçirileceğini dile getirdi.

Son yıllardaki başarılı ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmalarıyla Türkiye'nin hem alandaki orman varlığının genişlediğine hem de ormanların kalitesinin arttığına dikkati çeken Karaloğlu, Antalya'nın yüzde 56'sının ormanlarla kaplı olduğunu ifade etti.

- "Yangın bakımından riski en yüksek bölgeyiz"

Türkiye'nin orman varlığının yüzde 5,5'inin Antalya'da olduğuna belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de orman yangını bakımından riski en yüksek illerden bir tanesiyiz. Özellikle Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahil bölgemiz orman yangınları bakımından hem bizim açımızdan hem de Orman Genel Müdürlüğü bakımından kırmızı zonedir. Riski en yüksek bölgedir. Onun için bizim orman yangınlarıyla ilgili üç aşamalı çalışma yapmamız lazım."

Yangınla en iyi mücadelenin yangını çıkartmamak olduğuna işaret eden Karaloğlu, bu kadar riski yüksek olan alanda orman yangınlarına dönük vatandaşın hassasiyetini artırmak gerektiğini söyledi.

Bu hassasiyeti toplumun gündeminde tutmak gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, her sene yayınladıkları genelgeye rağmen vatandaşın sera atıkları ve anız yaktığını, bunun da orman yangınlarına neden olduğunu anlattı.

Karaloğlu, "Antalya'nın tamamında hem sera atıkları hem anız yakılması kesinlikle yasaktır. Vatandaşımızın buna uyması lazım. Uymuyorsa, bütün kesimlerin vatandaşımızı uyarması lazım." dedi.

kentte turizm hareketliliğinin başladığını ifade eden Karaloğlu, her insanın orman yangını riskini artıran faktör olduğunu dile getirdi.

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