"Kakava ateşi" yarın yanacak

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EDİRNE (AA) - Hıdırellez kutlamalarının Roman kültüründeki yansıması olarak anılan "Kakava Şenlikleri" yarın başlayacak.

Baharın gelişinin kutlandığı Kakava Şenlikleri'nde, ilk program "Geleneksel Roman At Yarışları" olacak.

Atlara yem, binicilerine altın ödüllü yarışı kazanmak için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Roman gençler, parkurda bitiş çizgisini en hızlı tamamlamak için birbiriyle yarışacak.

Tunca Nehri'nin çevrelediği, etrafında 2. Murat tarafından yaptırılan Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı Edirne Sarayı kalıntılarının ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi adasında dev odun öbeğinin (Kakava ateşi) protokol üyelerince saat 17.30'da yakılmasıyla eğlence başlayacak.

Ateşin üzerinden atlayanların ve ateşin etrafında dans edenlerin renk cümbüşüne çevireceği Sarayiçi'ndeki eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüeller gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.

Şenliklerin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle şenliklere binlerce kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, aylar öncesi Edirne ve Keşan'daki 10 bin yatak kapasitesinin dolması ve Kırklareli'ye kadar tur şirketlerinin rezervasyon yaptırması sebebiyle çok sayıda kişinin, Kakava Şenlikleri'ni yerinde görmek için geleceklerini belirtti.

Günü birlik geleceklerle şenliklere katılımın tahminlerin çok üzerinde olacağını kaydetti.







