Turhal'da yangın

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan anne ile 3 çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Celal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir kamu kurumuna ait 5 katlı lojmanın 4. katında Zafer Tekin'in dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle binanın 5. katında mahsur kalan Betül Doğan ile çocukları Neva, Affan ve Furkan, itfaiye merdiveniyle indirildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu Tekin'in dairesinde hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Sezai Sardoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının komşusu Zafer Tekin'in dairesinde başladığını belirterek, "İtfaiyeyi arayıp doğalgaz ve elektrik emniyetini aldım. Çok şükür, kimsede önemli bir şey yok." dedi.



