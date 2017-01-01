Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen 18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosunun organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8, Türkiye'den bir grup katılıyor.
Festival kapsamında Kazakistan'dan Mangistau Vilayeti Nurmuhan Janturin Müzik-Dram Tiyatrosu, "Hamlet" adlı oyunu bugün ve yarın sahneleyecek.
Rusya'dan St. Petersburg Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatrosu da 6 ve 7 Mayıs'ta "Kabuğuna Sinmiş Adam"ı izleyicisiyle buluşturacak.
Ukrayna'dan Papasony Tiyatro Stüdyosu 8 ve 9 Mayıs'ta "Roksolana", İspanya'dan Yllana Tiyatrosu 10 ile 11 Mayıs'ta "Gagfather" ile seyircinin karşısına çıkacak.
Oyunlar, Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de beğeniye sunulacak.
- Sergi
Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde, Yüksel Baydar'ın 55 eserden oluşan 10. kişisel resim sergisi, 10 Mayıs'a kadar gezilebilir.
Tarihi Alacahan'da, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce açılan, öğretici Mine Öztürk ve kursiyerlerin hazırladığı "Nakışta Türk Ezgileri" sergisi, bir hafta ziyaret edilebilecek.