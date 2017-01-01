Hakkari'de 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 12 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında Haruna yol kontrol noktasında X-ray cihazından geçirilen özel firmaya ait yolcu otobüsünde detaylı arama gerçekleştirildi.
Aramada otobüsün farklı noktalarına gizlenmiş 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.