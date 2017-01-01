Yurt yangını sanıklarına hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 10'u öğrenci 12 kişinin öldüğü, çok sayıda öğrencinin de yaralandığı yurt yangınıyla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Savcı, tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç ile dernek görevlileri İsmail Uğur, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından iddianame hazırladı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



